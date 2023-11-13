شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يحضر لأغنية جديدة من كلمات حسام سعيد وألحان إسلام رفعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الشاعر حسام سعيد، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه يتعاون في أغنية جديدة مع النجم أحمد سعد من ألحان إسلام رفعت، وتحمل عددًا من المفاجآت ويتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

وكانت آخر أعمال حسام سعيد أغنية كتبها للمطرب فضل شاكر تحمل إسم "الأشخاص الغلط"، من كلمات الشاعر حسام سعيد ومن ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، وإشراف عام اياد النقيب، وذلك بعدما طرح بغيب بمزاجي والذي حمل اسم الألبوم " بغيب بمزاجي " والثاني " قال حب قال".

وتقول كلماتها:

بغلط طول عمري ومش بتعلم من غلطاتي و مفيش و لا مرة اخترت و كانت صح اختياراتي

ما بحبش غير الناس إللي تبوظلي حياتي وبروح ليها برجلي كمان

بطلع من ضربة لضربة و من جرح على التاني و كأن الجرح لايقلي و متفصل علشاني

ما راهنتش على حد انا ابدا و كسبت رهاني لازم على طول اطلع خسران

وكانت آخر أعمال أحمد سعد أغنية "يا ليالي" التى غناها برفقة النجمة روبى، وهى الأغنية التى تجمع بينهما لأول مرة، من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيى واسماعيل نصرت، وميكس وماستر هانى محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد.