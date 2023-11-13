شكرا لقرائتكم خبر عن دواين جونسون: تلقيت عدة اتصالات للترشح للرئاسة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل العالمى دواين جونسون عن أنه تم الاتصال به عدة مرات للترشح للرئاسة الأمريكية، حيث أكد بطل فيلم Black Adam في البودكاست الجديد لـ المذيع تريفور نوح، الذى يطرح تحت اسم Why Now?، أن استطلاع في عام 2021 الذي شارك به حوالى 30 ألف أمريكي أدى إلى الاتصال به لـ سؤاله حول اهتمامه بالترشح للرئاسة في نهاية عام 2022.

وصرح جونسون قائلاً: "لقد تأثرت، وذهلني الأمر، وبالطبع كان شرفًا لي، وفى نهاية العام الماضى 2022، تلقيت زيارة من بعض الأشخاص يسألونني إذا كنت سأشارك".



دواين جونسون

وتابع جونسون قائلا: "لقد كانت صفقة كبيرة، وظهرت فجأة، وشارك في الاستطلاع واحد تلو اللأخر، بـ جانب طرحهم لـ أبحاثهم التي من شأنها أن تثبت أنني إذا سلكت هذا الطريق فسأكون منافسًا حقيقيًا، وكان الأمر سرياليًا لأن هذا لم يكن هدفي أبدًا، لم يكن هدفي أبداً أن أشارك في السياسة، في واقع الأمر، هناك الكثير مما أكرهه في السياسة".

ومع ذلك، هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ذكر جونسون فيما يتعلق بالترشح للرئاسة، حيث لم يقتصر الأمر على أن مسلسله الهزلي " Young Rock" يتمحور حول ترشحه للرئاسة، بل قال أيضًا لمجلة "فارايتي" إن الحملة الرئاسية لعام 2024 كانت "اعتبارًا واقعيًا".

والأكثر من ذلك، رد جونسون على الاستطلاع الداعم على موقع X/Twitter: "لا أعتقد أن آباءنا المؤسسين تصوروا على الإطلاق رجلاً يبلغ من العمر ستة وأربعين، أصلع، نصفه أسود، ونصفه من ساموا، ويقود شاحنة صغيرة، رجل يرتدي حقيبة ينضم إلى ناديهم، ولكن إذا حدث ذلك، فسيكون شرفًا لي أن أخدمكم، أيها المواطنين".