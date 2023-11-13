شكرا لقرائتكم خبر عن 19 عامًا على عرض فيلمى "حالة حب" و"كان يوم حبك" فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الإثنين، 19 عامًا على عرض فيلمى حالة حب للنجم تامر حسنى وكان يوم حبك للنجم خالد سليم، حيث عرضا في 13 نوفمبر 2004، وما زال الجميع يشاهدون فيلم حالة حب و فيلم كان يوم حبك وقت عرضهما على شاشة التلفزيون.

بدأ النجم تامر حسني أولى تجاربه التمثيلية بفيلم "حالة حب"، وكان يشارك تامر حسني البطولة هاني سلامة، وهند صبري، وزينة، وشريف رمزي، ودنيا عبد العزيز وتأليف أحمد عبد الفتاح و إخراج سعد هنداوى.

تدور أحداث الفيلم حول أسرة مصرية مفككة، الأب يعيش فى أوروبا والأم تعيش فى مصر، والأبناء لا يعرفون بعضهم البعض، ولكن يقرر الأخ الأكبر سيف العودة إلى مصر لكى يعيش مع أمه ويتعرف على شقيقه الأصغر يوسف، ليجد أخيه الأصغر متورطا فى قضية كبيرة فيقرر الوقوف بجانبه وإخراجه منها.

أما فيلم "كان يوم حبك" بطولة داليا البحيرى وخالد سليم وريهام عبد الغفور ومحمد رجب، وتأليف مراد منير ومن إخراج إيهاب لمعى تدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسى حول 3 أصدقاء يأتون إلى القاهرة، ويقيمون فى شقة واحدة، وذات يوم يأتى أحدهم بفتاة "ليالى" تعمل فى بار للمنزل، ويشاهدها صديقه الفنان، ويقع فى حبها من أول نظرة، ولكن يتدخل الصديق الثالث لمنع قصة الحب لاعتقاده بسوء سلوك "ليالى".