بطلة فيلم "وتمضي الأيام" رفضت أدوار الإغراء واعتزلت الفن في أوج شهرتها.. تعرفوا على قصة هناء ثروت

ميرنا وليد - بيروت - استطاعت الممثلة المصرية هناء ثروت أن تجمع حولها جمهور عريض منذ ظهورها الأول، وبداية عملها الفني في سبعينات القرن الماضي.



ولدت هناء في 25 شباط/فبراير عام 1954، وأحبت الفن منذ نعومة أظافرها، كما أنها عارضت كل من حولها لدخول هذا المجال الذي لطالما حلمت به .

دخلت ثروت الفن من خلال الأدوار الصغيرة، وكانت أولى بداياتها من خلال عملها بالتلفزيونوعلى خشبة المسرح.

قدمت هناء طوال مشوارها الفني 5 أفلام فقط هي: "قصر الهوى، وتمضي الأيام، سوزي بائعة الورد، درب اللبانة، البرنس، لا تظلموا النساء".

وشاركت في ما يقرب من 50 عملا فنيا، أبرزها: "أولاد أدم، محمد رسول الله، المصيدة، أيام العذاب، وفاء بلا نهاية، عم حمزة".

وجدت ثروت، بعد دخولها عالم الفن والتمثيل، أنطريق الوصول للنجومية والشهرة يختلف تمامًا عن قيمها ومبادئها التي تربت عليها، لذلك قررت أن تعتزل الفن وهي في أوج شهرتها، عام 1988، والتفرغ لعائلتها.

ارتدت هناء الحجاب قبل اعتزالها الفن، وتزوجت من الممثل محمد العربي، وأنجبت منه 3 أبناء.

وقالت هناء في إحدىحواراتها الصحفية القديمة،أنها تعرضت للخذلان بسبب الفن، إذ اكتشفت أنالأدوار التي تصل بها إلى النجومية بعيدة عن تلك القيم التي تربت عليها.

وأكدت هناء أنها رفضت أدوار الإغراء، لأنها لم تكن على استعداد أن تقدم دورا يخجل منه ابنها أو ابنتها.

وبعد اعتزال هناء الفن، قامت بإنشاء دار للأيتام تشرف عليه بنفسها، كما حفظت القرآن الكريم.