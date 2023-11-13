ميرنا وليد - بيروت - هنأت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر شقيقتها عارضة الأزياء العالمية كيندال جينر، بعيد ميلادها وأحدث حالة من الجدل.

وفي التفاصيل أرسلت كايلي باقة من الورود لشقيقتها، كتب عليها "عيد ميلاد سعيد بعيدك الـ 30"، بالرغم من أن كيندال تبلغ الـ 28 عاماً، وتساءل الجمهور هل كايلي لا تعرف عمر شقيقتها الحقيقي؟

وكانت كيندال قد شاركت صورة لها، ظهرت فيها وهي تغطي شعرها ورقبتها بغطاء أبيض.

وأثار الأمر جدلاً واسعاً بين المتابعين، الذين انقسمت تعليقاتهم بين من اعتبر أنها ترتدي حجاباً، وبين من تساءل عن ديانتها.

وإنهالت على جينر التعليقات المهنئة بارتدائها الحجاب، ودعا لها البعض بالثبات على الحجاب وعدم خلعه.

وكتب أحد المتابعين: "كيندال جينر تتوب إلى الله"، كما علق آخر قائلاً: "أهلاً بك في الإسلام، ألف مبروك الحجاب وربنا يثبتك عليه".

كانت هذه تفاصيل خبر كايلي جينر تصدم المتابعين بمعايدتها لـ كيندال.. لم تعرف عمر شقيقتها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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