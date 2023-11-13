صور نادرة من طفولة قيس الشيخ نجيب..هل تغيرت ملامحه؟

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت مجموعة صور للممثل السوري قيس الشيخ نجيب، من مرحلة طفولته، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور التي أظهرت براءته وخفة دمه.



كما أشارت التعليقات التي تغزلت بوسامة قيس، إلى أن ملامحه لم تتغير كثيراً.

وقيس الشيخ نجيب هو ممثل سوري من مواليد دمشق عام 1977، وهو من عائلة فنية، فوالده الممثل والمخرج محمد الشيخ نجيب، ووالدته الفنانة خديجة العبد، وشقيقه المخرج سيف الشيخ نجيب، كما انه متزوج من الكاتبة لبنى مشلح، ولديه طفل يدعي جود.

شارك قيس في العديد من المسلسلات والأفلام التي لاقت نجاحاً بارزاً، وأبرزها: "أيام شامية"، "مرايا"، "بقعة ضوء"، "ليالي الصالحية"، "باب الحارة"، و "بنات العيلة".

ومؤخراً، يشارك قيس الشيخ نجيب في بطولة مسلسل "الخائن"، الذي بدأ عرضه منذ أيام، إلى جانب الممثلة سلافة معمار والممثلة مرام علي.

و"الخائن" هو مسلسلمُقتبس عن عمل تركي، وتدور أحداثه حول طبيبة شهيرة "أسيل"، تعيش حياة مستقرة مع زوجها "سيف" وابنها، وتكتشف عن طريق الصدفة خيانة زوجها " مع فتاة شابة " عاش معها قصة حب دامت نحو عامين، وتقرر بعد ذلك الانتقام من زوجها وعشيقته.