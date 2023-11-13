شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رضوان يشارك فى 3 أفلام سينمائية للعرض قريبًا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمد رضوان في عدد من الأفلام السينمائية التي تعرض خلال الفترة المقبلة منها فيلم "عادل مش عادل" بطولة الفنان أحمد الفيشاوى وشيرى عادل، محمود البزاوى، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبو سريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.

كما ينتظر رضوان طرح فيلم "بلوموندو" وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول رجل يعمل في مجال العقارات، يتزوج من فتاة تنتمي إلى طبقة اجتماعية ثرية، ويقرر بعد مرور عام على زواجهما تغيير حياته بشكل مفاجئ، مما يدخلهما في عدة مفارقات كوميدية.

الفيلم بطولة حسن الرداد رحاب الجمل، هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي

وانتهى النجم حسن الرداد من تسجيل أغنية الفيلم الذى تحمل اسم "ضرب ضرب" والتي يغنيها ضمن أحداث الفيلم وهي من تاليف وتلحين وتوزيع موزو وتايسون، ومن المقرر عرض الفيلم يوم الأربعاء المقبل .

كما يشارك الفنان محمد رضوان في فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وبطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين .