حاتم صلاح: "على باب العمارة" يحملنى مسئولية كبيرة وشكرًا لكل من ساهم فى نجاحه

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان الكوميدى حاتم صلاح عن سعادته بردود الفعل الإيجابية حول مسلسله "على باب العمارة" الذى عرض على منصة watch it خلال الأسابيع الماضية وحقق نجاحًا لافتًا، مشيرًا لـ"الخليج 365" إلى أنه لابد أن يسجد سجدة شكر لله على نعمته وطبطبته عليه بهذا النجاح الذى حققه المسلسل.

وأضاف حاتم صلاح أنه لابد أيضًا التوجه للجمهور الحبيب بالشكر على سعادته بالمسلسل وإثنائه عليه في كل مكان قائلاً: "شكرًا من هنا لبكرة لكل من ساهم ولو بكلمة في هذا النجاح، فأنا اجتهدت وقدمت كل ما في وسعى لكى لا أقصر رقبة أى إنسان وثق في، و"على باب العمارة" سيحملنى مسئولية كبيرة خلال الفترة المقبلة، وأدعو الله أن أكون على قدر هذه المسئولية".



حاتم صلاح

مسلسل "على باب العمارة" أحدث أعمال watch it الأصلية ومكون من 10 حلقات، ومن بطولة الفنان حاتم صلاح، آية سماحة، ومحمد محمود، محمد عبدالعظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبدالواحد، بوسي الشامي، غادة طلعت، ساندى مراد، رامى عبد المقصودـ وعدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات منهم: أحمد أمين، رحمة أحمد، محمود السيسي، مصطفى غريب وياسر الطوبجي.

تدور أحداث مسلسل على باب العمارة في إطار كوميدي حول شخصية عوض ابن أحد العمد في قرى الصعيد المتعجرف والذي يعاني والده من إسرافه وعدم مراعاته للثروة التي سيورثها لذلك قرر والده إرساله للقاهرة والعمل حارس للعقار كعمله في بداية حياته قبل تعيينه عمدة القرية، وتبدأ رحلته مع سكان العمارة حيث يواجه العديد من المواقف الكوميدية على مدار الحلقات.

يذكر ان حاتم صلاح أحمد يعمل حالياً على تصوير مشاهده في الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوى" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، والعمل بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، سماء ابراهيم، حسين أبو حجاج، الإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج أحمد الجندي.



احاتم صلاح فى مسلسل على باب العمارة



حاتم صلاح فى مشهد من على باب العمارة



