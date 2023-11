كم كان أجر دانيال رادكليف عن سلسلة أفلام “هاري بوتر”؟… المبلغ صادم

على مر السنوات، ونظرًا للنجاح الذي حققه كل فيلم من الأفلام، لا يستطيع سوى عدد قليل من الناس أن ينكروا أن ملحمة “هاري بوتر” كانت واحدة من أكثر الأفلام ربحًا في تاريخ السينما.

كل الأفلام الروائية التي كانت مبنيّة من كتاب (J.K. Rowling)، كان لها تأثيرًا هائلاً على جيل أصبح معجبًا مدى الحياة بها، كما جلبت النجومية إلى النجوم، وخاصة دانيال رادكليف.

وبالوقت الذي تقاضى فيه جميع الممثلين الرئيسيين أجورًا جيدة ضمن افلام “هاري بوتر”، كان دانيال رادكليف هو النجم الرئيسي، وكان عامل الجذب الرئيسي والتفاصيل التي ظهرت في الساعات الأخيرة أوضحت مدى الأجر الضخم الذي تقاضاه.

وقد كشفت وسيلة الإعلام الأميركية التي تعنى بالمشاهير، كوزموبوليتان، عن المبلغ الهائل الذي جناه دانيال رادكليف مقابل كل فيلم من أفلام هاري بوتر.

ووفقًا للتقرير الإعلامي، حصل “رادكليف” على إجمالي مليون دولار عن فيلم ” Harry Potter and the Philosopher’s Stone”، والذي كان الفيلم الأول فقط في السلسلة، ولم يكن هناك ضمان للنجاح.

مع الأفلام التالية، ازداد المبلغ بشكل كبير بسبب النجاح المذهل الذي حققته السلسلة.

في فيلم ” Harry Potter and the Chamber of Secrets”، حصل الممثل على إجمالي ثلاثة ملايين دولار؛ وفي ” Harry Potter and the Prisoner of Azkaban” ستة ملايين دولار؛ وفي فيلم ” Harry Potter and the Goblet of Fire”، حصل الممثل على أحد عشر مليون دولار.

بعد ترتيب الأفلام، في ” Harry Potter and the Order of the Phoenix”، حصل دالممثل على ١٤ مليون دولار؛ في « Harry Potter and the Half-Blood Prince» ٢٤ مليون دولار.

وأخيرا، حصل على ٥٠ مليون دولار في فيلم ” Harry Potter and the Deathly Hallows”. والتي كانت ذروة الامتياز على الشاشة الفضية.