ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة البحرينية شيلاء سبت وهي تبكي، وذلك في عيد ميلادها الـ 34، موجهة رسالة للجمهور: "لا أحد سيكبر غيري؟ "، معبرة عن استيائها من بعض التعليقات التي تتلقاها يوميا بسبب عمرها والتي على ما يبدو انها تعليقات ليست محببة اثّرت بطريقة سلبية على شيلاء.
وكانت استاءت شيلاء سبت من التشكيك في أصولها من قبل متابعيها، الأمر الذي دفعها أن تطل عليهم بفيديو مباشر عبر صفحتها الرسمية أكدت فيه أنها لن تكشف عن أصلها، وأنه لا يهم المتابعين إذا كان أصلها من البحرين أو من دولة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر شيلاء سبت تنهار من البكاء وتُطلق صرختها..ماذا حصل معها؟-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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