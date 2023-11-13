أدهم نابلس للفنانين: "توبوا إلى الله من أجل غـ زة"

ميرنا وليد - بيروت - وجه الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي رسالة للفنانين مناشداً إياهم لإعلان توبتهم، نصرة لأهالي غـ زة، بمقطع فيديو شاركه الجمهور عبر حسابه الخاص.

وقال أدهم نابلسي: "كلنا حاسين بالألم والتقصير عشان مش قادرين ندعم غـ زة بشكل المطلوب، ولكن نتذكر لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، كلنا بنشوف المجازر اللي بتحصل وأعداد الشهداء مش بيأثر فينا بس احنا كمسلمين مش لازم نستسلم. لازم نتوب إلى الله ولما نسمع الأذن لازم تكون مساجدنا مليانة، مثل ما كانت مساجد غزة مليانة أعلنوا توبتكم إلى الله لنصرة أهلنا في غـ زة. لجميع المشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي والفنانين والمؤثرين، شوفنا مواقف جميلة من الجميع، وكتير عم يحكي آيات قرآن في فيديوهاتهم، ما تخلوها تروح، أعلنوها توبة إلى الله، وأنا كنت مثلكم في السابق، ولكن الله هداني وتغيرت حياتي.. توبوا إلى الله".

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