ميرنا وليد - بيروت - رحل الممثل المصري محمد علي عثمان عن عالمنا الأمس الأحد، عن عمر يناهز الـ 88 عاماً، بسبب أزمة صحية تعرض لها.
وكان الممثل المصري قد كشف منذ فترة عن غيابه عن الأعمال الفنية بسبب حالته الصحية، بعد أن نقل إلى المستشفى إثر إصابته بجلطة في المخ.
ويعد مسلسل "حي السيدة زينب" آخر الأعمال التي شارك فيها عثمان محمد علي، عام 2021، وهو من بطولة: الراقصة دينا، وسوسن بدر، ومحمود عبد المغني، وفراس سعيد، وأشرف عبد الغفور، ولبنى ونس، والعمل من تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج محمد النقلي.
كانت هذه تفاصيل خبر رحيل الممثل المصري عثمان محمد علي بعد صراع مع المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.