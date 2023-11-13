رحيل الممثل المصري عثمان محمد علي بعد صراع مع المرض

ميرنا وليد - بيروت - رحل الممثل المصري محمد علي عثمان عن عالمنا الأمس الأحد، عن عمر يناهز الـ 88 عاماً، بسبب أزمة صحية تعرض لها.



وكان الممثل المصري قد كشف منذ فترة عن غيابه عن الأعمال الفنية بسبب حالته الصحية، بعد أن نقل إلى المستشفى إثر إصابته بجلطة في المخ.

ويعد مسلسل "حي السيدة زينب" آخر الأعمال التي شارك فيها عثمان محمد علي، عام 2021، وهو من بطولة: الراقصة دينا، وسوسن بدر، ومحمود عبد المغني، وفراس سعيد، وأشرف عبد الغفور، ولبنى ونس، والعمل من تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج محمد النقلي.