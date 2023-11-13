بكاء والد سارة الودعاني يتصدر..قصته الحزينة تدمي القلوب-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - انتشر مقطع فيديو لوالد خبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني ظهر فيه وهو يبكي بعد معرفته بكلام الناس وتعاطفهم معه بسبب فقدانه والدته في طفولته والعيش في دار الأيتام وبعدها لقائه المؤثر بوالده بعد سنوات طوال.



وتداول الجمهور هذا الفيديو بشكل كبير، اذ وجّهوا له كل الدعم والمساندة والتعاطف.

على صعيد آخر تحدثت سارة الودعاني عن راتبها الشهري وذلك في معرض ردها على طفل متابع لها سألها عن الأمر.

وقالت سارة في مقطع فيديو تداوله عدد من النشطاء موجهة حديثها لطفل قائلة :"كم تتوقع؟" ليأتي توقع الطفل بأن راتبها الشهري يصل إلى 600 ألف ريال سعودي، ومشيراً إلى أنه يتمنى ان يحصل على وظيفة تُمكنه من الحصول على راتب شهري يصل إلى 700 ألف".