ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله الجمهور مجموعة صور من حفل زفاف شقيقها الأصغر كريستيان، وخطفت الأنظار بإطلالتها الرائعة.

وإرتدت ستيفاني فستاناً طويلاً وواسعاً باللون الذهبي، من صيحة الكتف الواحد وبقصة مميزة عند منطقة الصدر.

ومن الناحية الجمالية، رفعت شعرها بالكامل عن وجهها، بتسريحة ناعمة وطبقت ماكياج ناعم جداً يليق بملامحها.

وقد رافقها إلى حفل الزفاف حبيبها الفنان اللبناني زاف، الذي أطل بعدة صور، وأثار حالة من الجدل بين الجمهور الذي تساءل عن سبب إرتدائه محبس خطوبة، بالرغم من أنه وستيفاني لم يعلنان خطوبتهما رسمياً.

كانت هذه تفاصيل خبر ستيفاني عطالله بإطلالة رائعة من حفل زفاف شقيقها.. وصور تثير الجدل حول خطوبتها رسمياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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