بعد تحيزه ضد السعودية.. شاهد سعود القحطاني يعلن انسحابه من التيك توك

أعلن مشهور التيك توك السعودي سعود القحطاني، مقاطعة التطبيق، وذلك تضامناً مع الحملة الشعبية ضد التيك توك، التي دعت إلى مقاطعة التطبيق بسبب سياساته المتحيزة ضد السعودية.

في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي على تطبيق تويتر، قال القحطاني: “أعلن انسحابي ومقاطعتي لبرنامج التيك توك تضامناً مع أهل ديرتي والسعودية إلى أن ينضبط ويراجع نفسه”.

وأضاف: “أنا مع دولتي ومن سبنا والله ناطى على خشمه”، مشيراً إلى تعرض السعودية للإساءة بسبب إنجازاتها.

وتابع: “من يوم ورايح ما عادنا ساكتين على أي أحد يغلط في ديرتنا ومن سبنا ما يلوم إلا نفسه”.

وأكد القحطاني أن السعودية دولة محسودة على الأمن والأمان، مشيراً إلى أن السعوديين هم من رفعوا البرنامج واليوم يستطيعون طرحه في الأرض.