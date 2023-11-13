بالفيديو: أول رد من قعيد المجد على اتهام مشهور كويتي للسعوديين الذين قاطعوا التيك التوك بأنهم مدفوع لهم

رد المشهور قعيد المجد على اتهام المشهور الكويتي حسين العتيبي، للسعوديين الذين قاموا بحملة مقاطعة تطبيق التيك توك، بسبب تقييد المحتوى الوطني السعودي، إنهم “مدفوع لهم”.

وأعرب قعيد في مقطع فيديو عن عدم احترامه للشخص الذي يشكك فيما يقوم به، أو يقول إن الجمهور يتم تضليلهم وخداعهم. وأكد أنه قرر التوقف عن استخدام التيك توك بسبب الإساءة للسعودية.

وأشار إلى أنه لم يتلق أي مكافأة مالية من تطبيق “جاكو” للانتقال من التيك توك إلى المنصة الأخرى. وأوضح أن العديد من المشاهير انتقلوا إلى جاكو، وبعضهم عاد إلى التيك توك، مدعين أن الأمور ليست واضحة. وأكد أن نوايا هؤلاء الأشخاص ليست نقية.

وأشار إلى أنه إذا قام التيك توك بتعديل سياسته، فقد يعود إليه، وإلا فسيستمر في استخدام جاكو حتى لو لم يحصل على أي مكافآت مالية.

شاهد أيضاً:

فيديو.. حسين العتيبي يتراجع عن مقاطعة التيك توك.. ويكشف السبب