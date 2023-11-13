هوس الجمال أنهى حياتها.. وفاة فاشينيستا شهيرة أثناء خضوعها لعملية تجميل

توفيت الفاشينيستا البرازيلية لوانا أندرادي، البالغة من العمر 29 عامًا، بعد إصابتها بسكتة قلبية أثناء إجراء عملية تجميلية شفط دهون من ركبتها في أحد مستشفيات مدينة ساو باولو.

بدأت العملية الجراحية في حوالي الساعة 11:00 صباحًا يوم 6 نوفمبر، واستمرت حوالي ساعتين ونصف الساعة. وبعد ذلك، أصيبت أندرادي بسكتة قلبية.

وبحسب بيان المستشفى، تم نقل أندرادي إلى وحدة العناية المركزة، حيث تم إجراء اختبارات أظهرت وجود جلطة دماغية ضخمة.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لإنقاذها، توفيت أندرادي حوالي الساعة 5:30 صباحًا يوم 7 نوفمبر.

اشتهرت أندرادي بمشاركتها في برنامج تلفزيون الواقع “Power Couple Brasil 6” في عام 2022، كما كانت عارضة أزياء ولديها ماركة ملابس خاصة بها.

وقبل خمسة أيام من وفاتها، قامت بتحميل مجموعة من اللحظات التي لا تنسى من عام 2023 مع التعليق: “لم ينته الأمر بعد، والكثير من الامتنان لهذا العام 2023”.