فتاة تفاجئ مشهور سناب أبو فهد وتعرض عليه شراء سيارته الروز رايز.. شاهد ردة فعله

في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، عرضت فتاة على مشهور سناب شات أبو فهد شراء سيارته الروز رايز بمبلغ 2 مليون و 900 ألف ريال.

وظهرت الفتاة في الفيديو وهي تقف بجانب أبو فهد، وطلبت منه شراء سيارته قائلة: “بشتريها لأنها صدق ما تناسبك، بشتريها ب 2 مليون و 900 ألف والله ما يناسبك إلا ددسن”.

وأجاب أبو فهد: “أنا ما ببيع، أنا ماني في حراج”.

وأضافت الفتاة: “حرام تركب هالسيارة، أنت مالك إلا وانيت”.

ورد أبو فهد: “الله يسامحك”.

أثار الفيديو ردود فعل متباينة بين المتابعين، حيث اعتبر البعض أن الفتاة تتدخل في شؤون أبو فهد الشخصية، فيما اعتبر البعض الآخر أن عرضها كان بدافع المزاح.