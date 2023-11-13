فن ومشاهير

"كان ليا شرف لقائها".. سيمون تحيي ذكرى رحيل معالي زايد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت الفنانة سيمون ذكرى رحيل الفنانة معالي زايد، التي حلت يوم 10 نوفمبر .

ونشرت سيمون صورة مجمعه في إطار واحد للفنانة الراحلة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت سيمون: "في ذكرى رحيل الفنانة معالي زايد كان ليا الشرف في لقائها في مسلسل حلم الجنوبي، إنسانة وفنانة جميلة الله يرحمها".

شاركت معالي زايد في العديد من الأفلام بينها: "الشقة من حق الزوجة، البيضة والحجر، الفرن، الأرملة والشيطان، قضية عم أحمد، الزوجة تعرف أكثر، سيداتى آنساتى، الصرخة، والسادة الرجال".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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