"كان ليا شرف لقائها".. سيمون تحيي ذكرى رحيل معالي زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أحيت الفنانة سيمون ذكرى رحيل الفنانة معالي زايد، التي حلت يوم 10 نوفمبر .
ونشرت سيمون صورة مجمعه في إطار واحد للفنانة الراحلة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلقت سيمون: "في ذكرى رحيل الفنانة معالي زايد كان ليا الشرف في لقائها في مسلسل حلم الجنوبي، إنسانة وفنانة جميلة الله يرحمها".
شاركت معالي زايد في العديد من الأفلام بينها: "الشقة من حق الزوجة، البيضة والحجر، الفرن، الأرملة والشيطان، قضية عم أحمد، الزوجة تعرف أكثر، سيداتى آنساتى، الصرخة، والسادة الرجال".