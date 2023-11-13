"كان ليا شرف لقائها".. سيمون تحيي ذكرى رحيل معالي زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت الفنانة سيمون ذكرى رحيل الفنانة معالي زايد، التي حلت يوم 10 نوفمبر .

ونشرت سيمون صورة مجمعه في إطار واحد للفنانة الراحلة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت سيمون: "في ذكرى رحيل الفنانة معالي زايد كان ليا الشرف في لقائها في مسلسل حلم الجنوبي، إنسانة وفنانة جميلة الله يرحمها".

شاركت معالي زايد في العديد من الأفلام بينها: "الشقة من حق الزوجة، البيضة والحجر، الفرن، الأرملة والشيطان، قضية عم أحمد، الزوجة تعرف أكثر، سيداتى آنساتى، الصرخة، والسادة الرجال".