أحداث غزة تلغي احتفالات افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف مدير مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، مازن الغرباوي عدم وجود مظاهر احتفالية لافتتاح المهرجان، الذي ستنطلق فعالياته في 25 من الشهر الجاري ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وقال «تم إلغاء أي مظاهر احتفالية في افتتاح المهرجان بسبب الأوضاع في غزة وبدلا من ذلك سيتم إقامة افتتاحية من خلال أوبريت للمايسترو نادر عباسي، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، بعنوان «ملحمة الحياة» بمشاركة أكثر من 30 فنانا مصريا وعربيا.

وتحمل هذه الدورة اسم الفنانة سميرة محسن، وسيتم تكريم عدد من النجوم المصريين والعرب، ومنهم: حمزة العيلي، محمد فهيم، وميمي جمال، والنجم ياسر صادق، والدكتور عمرو دوارة، والفنان السوري أسعد فضة وغيرهم بإجمالي 12 فنانا.

وكانت الفنانة والرئيس الشرفي للمهرجان سميحة أيوب ردت على سبب عدم تأجيل أو إلغاء المهرجان في ظل أحداث غزة قائلة: «لكل اللي بيسأل ليه ملغناش المهرجان؟ إحنا مهرجاننا مش مهرجان فساتين ولا استعراض ولا ماكياج ولا ماركات إحنا مهرجان ثقافة، وفي ناس بيحاربوا على الجبهة وإحنا هنا في جبهة أخرى بنحارب، لأن القوة الناعمة هي اللي بتصيغ وجدان المواطن وبنتقابل ونتحوار ونتبادل الخبرات والمهرجان لازم يقام لأنه في خدمة الناس.

وكان عدد كبير من المهرجانات الفنية قد قررت تأجيل دوراتها لحين إشعار آخر تضامنا مع أحداث غزة مثل مهرجان الجونة ومهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان الموسيقى العربية.