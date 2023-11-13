رنا سماحة: تامر حسني مثلي الأعلى في عالم الفن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال استضافتها في برنامج free time، تحدثت الفنانة المصرية رنا سماحة عن النجم الكبير تامر حسني الذي أحيا حفل زفافها قبل سنوات.

وأكدت أنها تعتبر تامر حسني مثلها الأعلى في عالم الفن، وقالت: “بحترم بدايات تامر حسني ورحلة نجاحه وعلاقتي به قوية جدا وجاملني في حفل زفافي وأحيا الحفل من دون أي مقابل، مشيرة إلى أنها “باخد رأيه في الأغاني اللي بقدمها”.

وكشفت عن تحضيرها مجموعة من الأغاني الجديدة ومن بينهم أغنية “عامله عبيطة” وهي من كلمات أحمد حسني ولحن سامر أبو طالب وتوزيع خليل وشندي.

وأوضحت أن “الأغنية اتعملت للناس اللي بوجهين في حياتنا واللي عاملين حبايبنا وهما في الاخر من ورانا بيضربونا في ضهرنا وبيتكلموا علينا”.

وكانت رنا قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن خوضها تجربة جديدة ومختلفةمن خلال تقديم برنامج “الطبيب”، المُذاع على قناة “المحور” مع الدكتورة لاتونا مراد ويدور حول التخاريف والوصفات الطبية الخاطئة للصداع وخسارة الوزن وإطالة الشعر وغيرها من الأمراض.