ميرنا وليد - بيروت - عبر الشاعر اللبناني أحمد ماضي عن رأيه في الفرق بين أن يكون الإنسان حقيقي وأن يكون منافق.
وفي التفاصيل كتب أحمد ماضي على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"إذا بتكون حقيقي بتخسر كتير
بس بتكسب حالك .. إذا بتكون منافق بتكسب كتير .. بس بتخسر حالك !!"
وكان قد عبر أحمد ماضي عن موقفه مما يحدث في فلسطين، حيث كتب :"عيب علينا نبقى هيك مكتفين
عيب علينا نبقى هيك مهمشين
محيدين مشردين
بأيا شرع وأيا دين
يبقوا فينا محاصرين … ويبقى الحصار علينا !!
عيب علينا …. !!!!"
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد ماضي يتحدث عن الربح والخسارة .. هذا ما قاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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