سلوى عثمان في أول تعليق لها بعد رحيل والدها .. وما قالته مؤثر جداً

ميرنا وليد - بيروت - صدر عن الممثلة المصرية سلوى عثمان تعليقاً مبكياً وهو أول تعليق لها بعد رحيل والدها الممثل القدير عثمان محمد علي.

وقالت سلوى عثمان:"وأنا في طريقي للمستشفى، كان نفسي أروح وألاقيها غيبوبة سكر، ولكن راضية بقضاء الله".

ورحل الممثل المصري محمد علي عثمان عن عالمنا الأمس الأحد، عن عمر يناهز الـ 88 عاماً، بسبب أزمة صحية تعرض لها.

وكان الممثل المصري قد كشف منذ فترة عن غيابه عن الأعمال الفنية بسبب حالته الصحية، بعد أن نقل إلى المستشفى إثر إصابته بجلطة في المخ.

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