ميرنا وليد - بيروت - بعد غياب طويل عن مواقع التواصل الإجتماعي، أطلت الفنانة اللبنانية مايا نصري بمجموعة صور، ظهر فيها واضحاً التغير الكبير بالملامح.

وأطلت مايا من داخل نادي الرياضة، مؤكدة أنها كسبت الوزن الزائد في الفترة الماضية، وأنها تعمل على خسارته، وعلقت: "خطوة إلى فصل جديد من رحلة اللياقة البدنية الخاصة بي! حان الوقت للتخلص من تلك الكيلوغرامات الزائدة وإطلاق العنان لقوتي الداخلية. مع كل تكرار وكل قطرة عرق، أستعيد صحتي وثقتي. إليكم كسر الحدود واحتضان نسخة أقوى وأكثر لياقة من نفسي".

وتزوجت مايا نصري من المخرج المصري إيهاب لمعي عام 2010 وإحتفلا بزواجهما وسط مجموعة مقربة جداً من الأهل والأصدقاء، وأقيمت مراسم الزواج في كنيسة سيدة الوردية في لبنان. رزق الثنائي بثلاثة أولاد، ميكاييلا ومانويلا وجيوفاني.

وإبتعدت مايا نصري عن الساحة الفنية للإهتمام بعائلتها. مرت بفترة عصيبة بعد ولادة إبنها الذي كان يعاني من مشكلة في القلب وخضع لعملية جراحية وعانت كثيراً ولم تتحمل فكرة أن يدخل غرفة العمليات لإجراء جراحة دقيقة.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب طويل.. مايا نصري تظهر بوزن زائد وهذا مخططها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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