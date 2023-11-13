بالصورة- هكذا عايدت جيسي عبدو نور الغندور في عيد ميلادها وهذا ما قالته لها

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو صديقتها الممثلة المصرية نور الغندور في عيد ميلادها من خلال صورة لها نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلقت عليها بكلمات من الحب وجهتها لـ نور قائلةً: "يا نور القمر، انشالله بينعاد عليكي بالصحة والفرح والنجاح، وإنشالله منبقى منعيدك بظروف احلى".



وكانت أطلت جيسي على الجمهور بصور من موقع تصوير مسلسل "عرابة بيروت"، وظهرت مرتدية كروب توب باللون الأسود، وشورت أسود قصيراً، وقميصاً واسعاً مفتوحاً باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلاً.

وعلقت جيسي على الصور بالقول: "شتقتلكن كتير .. ما عم نزل صور الي فترة لاني عم صوّر مسلسل عرابة بيروت لاول مرة مع المخرج المميز فيليب أسمر، كتابة نور شيشكلي ومازن طه انتاج إيغل فيلمز .. يا ريت فيني نزّلكن شي من يلي عم صورو رح مووووت تشوفو الشغل لانو طالع شي روعة من الروعات".

