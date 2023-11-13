وصول إيهاب فهمي جنازة الراحل عثمان محمد علي

ياسر رشاد - القاهرة - وصل منذ قليل النجم إيهاب فهمي لحضور جنازة الفنان الراحل عثمان محمد علي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ومن المقرر دفن الفقيد بمقابر الأسرة في طريق مصر الفيوم.

إيهاب فهمي

وصل منذ قليل جثمان الفنان الراحل عثمان محمد علي، إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عليه ،بحضور ابنته الفنانة سلوى عثمان محمد على ، وعدد من أفراد الأسرة ، وعدد من أصدقائة في الوسط الفني، وسوف يتم دفنه بمقابر الأسرة بطريق مصر الفيوم.

نقابة الممثلين تنعي الراحل عثمان محمد علي

وكانت نعت نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسي؛ وفاة الفنان القدير عثمان محمد علي.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل، ولإبنته الفنانة سلوي عثمان؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.

عثمان محمد علي

معلومات عن الفنان الراحل عثمان محمد علي

ولد في الإسكندرية في عام 1935. اشتهر في الأدوار الثانوية بكثير من الأفلام السينمائية و المسلسلات التليفزيونية و الإذاعية.

بدأ حياته بالعمل مستشارًا في كلية الإعلام لتصحيح اللغة و النطق أمام الكاميرا، ثم عمل بأحد بنوك الإسكندرية، أما عن بدايته الفنية فقد كانت عبر الكثير من المسلسلات الإذاعية في إذاعة الإسكندرية.

فقد شارك في أول مسلسل إذاعي وهو (حب وإلهام) في عام 1954، ثم تلاها أعمال عديدة منها (للحب رأي آخر، مهاجر إلى الصمت، الفنان و الوهم).

شارك في الكثير من المسلسلات الأخرى، منها (رأفت الهجان، حارة المحروسة، لن أعيش فى جلباب أبي، أبنائي الأعزاء شكرًا، عائلة الحاج متولي، يتربى فى عزو، الإمام الشافعي). من أفلامه السينمائية (دنيا، شجيع السيما، شبكة الموت، ثمن الغربة)