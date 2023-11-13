لقاء مع الكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد بمكتبة الإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة خدمات المعلومات بقطاع المكتبات لقاءً مع الكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد؛ للحديث حول الكتابة وتجربته الروائية الفريدة والمتنوعة، وللنقاش عن أحدث إصداراته. وذلك الساعة الخامسة مساء يوم الخميس 16 نوفمبر، بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

ولد الروائى إبراهيم عبدالمجيد بمدينة الإسكندرية، وحصل على ليسانس الفلسفة من كلية الآداب بجامعة الإسكندرية. وتولى الكثير من المناصب الثقافية رفيعة المستوى، وهو واحد من ألمع الكُتَّاب المصريين والعرب منذ السبعينات، حيث أصدر العديد من الأعمال الأدبية والفكرية الشهيرة ومنها «لا أحد ينام فى الإسكندرية»، «بيت الياسمين»، «الصياد واليمام»، «هنا القاهرة»، «الإسكندرية فى غيمة»، «طيور العنبر»، «فى كل أسبوع يوم جمعة»، «حكايات ساعة الإفطار»، ثلاثية «الهروب من الذاكرة»، فضلًا عن دراسات وكتب عديدة، كما تم ترجمة الكثير من أعماله إلى لغات أجنبية، وحُولت بعضها إلى السينما والتلفزيون.

حصل كاتبنا الكبير على عدة جوائز هامة عن أعماله الأدبية منها جائزة نجيب محفوظ للرواية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن رواية «البلدة الأخرى» عام 1996م، وجائزة الدولة للتفوق فى الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2004م، وجائزة الدولة التقديرية فى الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2007م، وجائزة كتارا للرواية العربية عن فئة الروايات المنشورة عن روايته «أداجيو» عام 2015م، وجائزة الشيخ زايد فى الآداب عام 2016م، وجائزة النيل فى الآداب عام 2022م، وغيرها من الجوائز.

ويأتى اللقاء فى ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر المعرفة والثقافة والتشجيع على القراءة، من خلال الفعاليات العلمية والثقافية التى تأتى استكمالًا لدورها الداعم لخطط التنمية الوطنية والاتجاهات العامة للدولة التى تضع قضية العلم والاطلاع وجودة الفكر على قمة أولوياتها. بالإضافة إلى دورها المجتمعى كراعية للفن والأدب، فإنها تحرص على دعوة الرموز من الأدباء والكُتَّاب المصريين والعرب فى أمسيات «لقاء مع كاتب». حيث أنَّ الأدب يعد مرآة لكل زمان ومكان، فهو مرجع أصدق وأغنى لمعرفة أحوال الناس وشؤونهم فى مرحلة زمنية ما، فهو بمثابة الأسس التى تغنى الحياة وتضيف لها.