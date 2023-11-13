ويجز يشارك في مظاهرات بالولايات المتحدة لدعم فلسطين (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك مغني الراب ويجز في مظاهرات بالولايات المتحدة الأمريكية دعما للقضية الفلسطينية.

ونشر ويجز مقطع فيديو خلال مشاركته في المظاهرات، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام".

وظهر ويجز في الفيديو مرتديا "شال" فلسطين، تعبيرًا عن دعمه الشديد للقضية.

ويجز من جهته، شارك في وقفات احتجاجية ضد القصف، في لندن، وأمريكا، وحرص على الظهور في حفلاته التي أقيمت في كندا، والولايات المتحدة، على الظهور بالشال الفلسطيني ورفع علم فلسطين، ودعا جمهور حفله الذي أقيم في كندا، لمشاركته هتاف "الحرية لفلسطين".

وأحيا مغني الراب ويجز، حفله الغنائي المقام في لوس أنجلوس الأمريكية،6 نوفمبر الجاري، ضمن جولته الفنية في كندا والولايات المتحدة الأمريكية .