ريهام عبد الغفور: "إحساس قاسي أوي إننا فجأة كبرنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

قالت الفنانة ريهام عبد الغفور، إنها شعرت فجأة بالكبر وأنها تتظاهر بالقوة ورغم ذلك بداخلها طفل يريد أن يعيش حياة الطفولة.

وكتبت ريهام، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "قاسي أوي إحساس إن العُمر مر، وإننا فجأة كبرنا، مسؤولياتنا زادت وأولياتنا اتغيرت، بقينا نشيل حزننا جوانا، نبكي ونعاني في صمت، نتظاهر بالقوة والسعادة في عز ضعفنا، ورغم ده كله لسه جوانا طفل عايز يعيش حياته".

وأضافت: "بييجي في بالي دايماً مقولة د. أحمد خالد توفيق وهو بيقول أود أن أبكي وأرتجف.. ألتصق بأحد الكبار ولكن الحقيقة القاسية هي أنني أحد الكبار".

يذكر أن، ريهام عبدالغفور شاركت بموسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "رشيد" بطولة محمد ممدوح، ومن تأليف وسام صبري، وإخراج مي ممدوح.

وكانت آخر أعمالها مسلسل "أزمة منتصف العمر" وشاركها البطولة كريم فهمي ورشدي الشامي ورنا رئيس، وعدد من الفنانين، ومن تأليف أيمن سليم وأحمد عادل، وإخراج كريم العدل.