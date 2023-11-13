نادين الراسي تعترف: "كنت بغار من سيرين عبد النور" - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

قالت الفنانة نادين الراسي، إنها تغار من نجاح الفنانة سيرين عبد النور، ولولا هذه الغيرة ما كانت ستستمر في أعمالها وتحقق نجاحاتها في الدراما.

وتابعت نادين، ببرنامج "الزمن": "بقول لسيرين شكرا انتي من أكبر أسباب نجاحي في الدراما واستمراريتي، ولو ما استفزتيني وكنت بغار من جمالك واللي بتقدميه ما كنت بقيت لهون".

وأوضحت نادين: "سيرين كانت من الأشخاص المستفزة جدا، واللي كنت أغار منها وما كنت أطيق وأقول ليه هي عملت هيك؟".

وأضافت: "بيوم من الأيام كنت بشوف سيرين وبتمنى هذه الإنسانة الجميلة الرائعة من جوه ومن بره، لقرب لـ الله، ومحافظتها على مؤسسة وشئ اسمه زواج وعائلة.. بقولها يا ريت أنا وياكي نكون على خط سوا بتمنى".

من ناحية أخرى، تعرضت نادين الراسي مؤخرا للضرب من قبل شقيقها الأصغر.

وكتبت نادين، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة": "الله هو العدل وأنا راضية بحكمك يا الله، لكل محب شكرًا على صلواتكن، ومن منكم بلا خطيئة ليرجمه بأول حجر".

يذكر أن، نادين الراسي، كشفت صور لها عن بعض الإصابات الشديدة، وذلك من خلال مجلة "الجرس اللبنانية".

وظهرت نادين بآثار ضربات مختلفة بـ الرأس وبعض الإصابات في جسدها وذراعها.