تطورات الحالة الصحية لـ سهر الصايغ بعد تعرضها لحادث سير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين، تطورات الحالة الصحية للفنانة سهر الصايغ بعد تعرضها لحادث سير بسيارتها.

ونشرت رانيا، صور تجمعها مع سهر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حبيتي وأختي الجميلة سهر الصايغ.. الحمد لله على سلامتك، دايما بالصحة والعافية".

وأضافت: "قدر ولطف وسهر يا جماعة الحمد لله زي الفل.. بحبك يا أختي الجميلة".

وكانت الفنانة سهر الصايغ، أعلنت عن تعرضها لحادث عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "الحمد لله عملت حادثة امبارح والعربية بالكامل اتحشرت فوق جزيرة في نص الطريق قدر الله وما شاء فعل".

وأضافت: "مش ده المهم، المهم اني فهمت معنى دعوة ربنا يوقفلك ولاد الحلال، أنا الحمد لله ربنا وقفلي حوالي ٣٠ ابن حلال.. شالوا العربية حرفيًا وماسبونيش غير والعربية على الأسفلت، أشكركم جدا وكتر ألف خيركم، حقيقي مصر فيها رجالة".

يذكر أن آخر أعمال سهر الصايغ مسلسل "بابا المجال"بطولة مصطفى شعبان، سوسن بدر، رياض الخولي، باسم سمرة، نسرين أمين، تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد موسى.

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