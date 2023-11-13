رانيا فريد شوقي عن الراحل عثمان محمد علي: "إنسان طيب ومحترم"

محمد اسماعيل - القاهرة - نعت الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنان القدير عثمان محمد علي، الذي وافته المنية أمس الأحد، بعد صراع مع المرض.

ونشرت رانيا، صورة الراحل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته..

فنان جميل وإنسان طيب ومحترم جدا..ربنا يصبرك يا سلوى ويقويكي، قلبي معاكي".

ورحل عن عالمنا الفنان عثمان محمد علي، أمس الأحد، عن عمر ناهز الـ 88 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ويعد عثمان محمد علي هو والد الفنانة سلوى عثمان، وقدم خلال مشواره الفني عددا من الأعمال الهامة أبرزها: "عائلة الحاج متولي، لن أعيش في جلباب أبي، الأدهم، العراف، أفراح إبليس".

وكان آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "حي السيدة زينب"، الذي عرض عام 2021، وشارك في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: سوسن بدر، ومحمود عبدالمغني.