انهيار نادين الراسي على الهواء بعد مشاهدة صورة شقيقها الراحل - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

انهارت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، بعد مشاهدة صورة لشقيقها الراحل جورج الراسي، ببرنامج "الزمن" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب.

وقال نادين: "خسارة.. عن جد كيف تركني وراح، يا الله، جورج أكيد بيسألني "عم تاكلي".

وتابعت: "أيوة عم باكل وبشرب وبرقص وبغني وببكي.. خسارة كبيرة لكل الناس وأنا ما عندي غيره".

واستكملت: "بقول لجورج كتر خيرك يا أخي.. لولاك ما كنت سفرت أهلي على إيطاليا".

وأكملت: "جورج راح بسرعة.. الله يقدرني على اللي بعمله مع ابنه ومع أمي وأبي وأخواتي".

وأضافت: "أكيد هو راضي عليا، واللي ما كان يعرفه صار يعرفه، وبوعدك إن أخلي أمي وأبي يعرفوه كمان".

يذكر أن الفنان اللبناني جورج الراسي شقيق نادين الراسي يبلغ من العمر 42 عامًا، ولقي مصرعه صباح السبت 27 أغسطس 2022، ونقلت قناة "العربية" أن سيارته اصطدمت بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.