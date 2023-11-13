تبرع بجزء من أرباحها لصالح غزة.. تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن النجم عمرو دياب، عن تخصيص جزء من أرباح حفله المقرر إقامته يوم 18 نوفمبر، في كوكا كولا أرينا دبي، لصالح حملة "تراحم من أجل غزة"، التي دشنت في الإمارات لدعم ضحايا العدوان الإسرائيلي.

عمرو، أعلن عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، عن الموعد الجديد، الذي تحدد له الجمعة المقبل 18 نوفمبر، وأشار إلى سريان صلاحية التذاكر التي تم حجزها لحضور الحفل في موعده السابق 20 أتكتوبر، قبل تأجيله بعد بداية القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

وأكد النجم، على تخصيص جزء من أرباح الحفل، لصالح حملة "تراحم من أجل غزة"، لتقديم المساعدات لضحايا القصف، من الأطفال الفلسطينيين، وأسرهم.



وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل، للحجز بعد تقسيمها إلى 7 فئات، وتبدأ من 195 درهم إماراتي " ما يعادل 16380 جنيه مصري"، وتصل إلى 795 درهم إماراتي "ما يعادل 66870 جنيه مصري".



النجم عمرو دياب، كان قد وضع العلم الفلسطيني على صفحاته في مواقع التواصل الإجتماعي، و قام بتأجيل طرح أغانيه الجديدة، مع بداية العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين،