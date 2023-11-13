شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان الفنان الراحل عثمان محمد على إلى مسجد الشرطة بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل جثمان الفنان الراحل عثمان محمد على إلى مسجد الشرطة بأكتوبر لصلاة الجنازة عليه، وحضر الفنان إيهاب فهمى للمشاركة فى الجنازة وتوفى مساء أمس الفنان عثمان محمد على، والد الفنانة سلوى عثمان، بعد تعرضه لأزمة صحية.

الفنان عثمان محمد على أحد أبناء جيل عمالقة الفن الكبار، حيث أمتعنا بالعديد من الأعمال، ومنها: "عائلة الحاج متولى، العطار والسبع بنات، لن أعيش فى جلباب أبى، الحسن البصرى، الضوء الشارد، والقضاء فى الإسلام، أبو حنيفة النعمان، الفرسان الأبطال، عصر الأئمة، ولا إله إلا الله، وغيرها مئات الأعمال الدينية والتاريخية".

كما اكتشف الفنان عثمان محمد على العديد من كبار النجوم ومنحهم الدفعة الأولى فى طريق الفن والنجومية ومنهم أميرة السينما مديحة كامل التى شجعها منذ كانت طالبة فى الإعدادية، حيث كان ضمن لجنة التحكيم التى منحتها الجائزة الأولى فى التمثيل على مستوى المدارس.