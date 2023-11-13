شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمي ومحمود عبد الغفار في جنازة الفنان الراحل عثمان محمد علي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين على المشاركة في جنازة الفنان الراحل عثمان محمد علي بمسجد الشرطة ومواساة ابنته الفنانة سلوى عثمان في مقدمتهم الفنان إيهاب فهمي ومحمود عبد الغفار وأيمن عزب.

وكان قد توفى مساء أمس الفنان عثمان محمد علي، والد الفنانة سلوى عثمان، بعد تعرضه لأزمة صحية، حيث قال إيهاب فهمي، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": إن الفنان عثمان محمد علي توفى ".

الفنان عثمان محمد علي أحد أبناء جيل عمالقة الفن الكبار، حيث أمتعنا بالعديد من الأعمال، ومنها: "عائلة الحاج متولى، العطار والسبع بنات، لن أعيش فى جلباب أبى، الحسن البصرى، الضوء الشارد، والقضاء فى الإسلام، أبو حنيفة النعمان، الفرسان الأبطال، عصر الأئمة، ولا إله إلا الله، وغيرها مئات الأعمال الدينية والتاريخية".

واكتشف الفنان عثمان محمد علي العديد من كبار النجوم ومنحهم الدفعة الأولى فى طريق الفن والنجومية ومنهم أميرة السينما مديحة كامل التى شجعها منذ كانت طالبة فى الإعدادية، حيث كان ضمن لجنة التحكيم التى منحتها الجائزة الأولى فى التمثيل على مستوى المدارس.