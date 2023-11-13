شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز يشارك في مظاهرات لمساندة فلسطين بأمريكا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم ويجز فى مظاهرات لمسانده الشعب الفلسطيني، فى سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا في أمريكا، ونشر ويجز صور و فيديوهات عبر حسابه على إنستجرام من المظاهرات و ظهر وهو يرتدى الوشاح الفلسطيني على رأسه و يحمل العلم و يتجول به.





واختتم ويجز، جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، في لوس أنجلوس يوم 6 نوفمبر الجارى، وذلك بعد إحيائه حفله الأول في تورنتو، والثانى في مونتريال، وحفله الثالث نيويورك، وحفله الرابع في واشنطن، والخامس في فلوريدا، والسادس في هيوستن.

وكان المطرب ويجز، أعلن عن جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، والتبرع بجزء من أرباح الجولة لدعم فلسطين، حيث علق على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلاً: "بينما تنفطر قلوبنا على أخواننا في غزة والعنف المستمر".

وتابع ويجز: "نعتقد أنه من الضروري استخدام منبرنا وصوتنا للوقوف تضامنًا مع فلسطين خلال هذه الأوقات المأساوية، ولقد قررنا استخدام هذه الجولة وصوتنا لرفع مستوى الوعي حول المعاناة المستمرة لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين والتي تحملوها لسنوات".

وأضاف ويجز: "وفي إطار سعينا لتقديم الدعم لشعبنا الفلسطيني وكل المدنيين فى غزة والضفة الغربية، سيتم التبرع بجزء من أرباح جولتنا لجهود الإغاثة ورفع المعاناة عنهم، نريد أن نقدم أكبر قدر ممكن من المساعدة والوعى".