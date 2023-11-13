وفاة انفلونسر برازيلية شهيرة بسبب عملية شفط الدهون

ميرنا وليد - بيروت - توفيت الانفلونسر ونجمة تلفزيون الواقع البرازيلية لوانا أندرادي، عن عمر يناهز 29 عاماً، بعد إصابتها بسكتة قلبية أثناء إجراء عملية تجميلية، في أحد المستشفيات الخاصة في مدينة ريو دي جانيرو.



وقالت إحدى الصحف البرازيلية، أن أندرادي كانت قد خضعت لعملية شفط دهون من ركبتها قبل يومين، ودخلت في غيبوبة بعد العملية، وفشلت محاولات إنعاشها، لتعلن وفاتها في وقت لاحق.

وبحسب بيان المستشفى: "توقفت العملية الجراحية، وخضعت المريضة لفحوصات كشفت عن وجود جلطة دماغية ضخمة.

وأضاف البيان: "تم نقلها إلى وحدة العناية المركزة حيث خضعت للأدوية وعلاج الدورة الدموية". وحاول الفريق الطبي إنعاشها، لكن محاولاتهم باءت بالفشل، فتم الإعلان عن وفاة لوانا حوالي الساعة 5:30 صباحًا يوم 7 تشرين الثاني/نوفمبر، وتم ذكر سبب الوفاة على أنه انسداد رئوي.

وتعتبر أندرادي من بين أشهر الانفلونسرز في البرازيل، إذ كانت تمتلك أكثر من 540 ألف متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، كما شاركت في العديد من برامج تلفزيون الواقع، وصنّفت بأنها واحدة من الوجوه الشابة في عالم الترفيه في البرازيل.

وعرفت لوانا باهتمامها باللياقة البدنية والسفر، وبجمالها وشخصيتها العفوية.