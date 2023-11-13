ميرنا وليد - بيروت - علق نجوم الفن والممثلين على وفاة الممثل المصري عثمان محمد علي، مقدمين أحر التعازي لإبنته الممثلة المصرية سلوى عثمان.

ونشر الفنان المصري حمادة هلال صورة لممثل الراحل وكتب: "الله يرحمك يا راجل ياطيب".

أما الممثلة المصرية داليا مصطفى، فكتبت: "ربنا يرحمك ويغفر لك يارب، ممكن تدعوله بالرحمة".

وعلق الفنان المصري أكرم حسني على وفاته وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يصبرك يا سلوى".

كذلك تفاعل الممثلة المصرية وفاء عامر مع الخبر، وقالت: "خالص العزاء في وفاة المغفور الله الفنان الكبير عثمان محمد علي والد الفنانة سلوى عثمان".

كانت هذه تفاصيل خبر حمادة هلال وأكرم حسني ووفاء عامر.. نجوم ينعون عثمان محمد علي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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