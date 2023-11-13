معين شريف ينتقد القمة العربية.. وهذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - علق الفنان اللبناني معين شريف على القمة العربية التي أقيمت يوم السبت الماضي، ودان فيها الرؤساء العرب الحرب القئمة في قطاع غز.
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وكتب معين شريف منتقد النتائج: "ولاو يا عرب هيدا المنتظر من قمتكم؟ توقيف مستشفيات فلسطين جميعها عن العمل امام أعينكم و لم تحركوا ساكناً لهذه اللحظة؟ يا رب إشهد".
لا زال الفنان اللبناني يؤكد تضامنه مع أهالي قطاع غز .ة وجنوب لبنان ضد ضربات الإسـ رائيلية.
وكتب: "دماء الأطفال والنساء في غـ زة والجنوب اللبناني ستلعنكم يا بني صهيون دنيا وآخرة".
وفي رسالة أخرى هاجم الفنانين الذين يستمرون في احياء الحفلات في هذه الفترة : "وانتم يا قطيع الفنانين يا رمز الذلّ الذين خذلتم الطفولة و البراءة و الحق لعنة الله عليكم ليوم الدين. قطيع الفنانين، الفن التافه، الفن العار، محكمة التاريخ، سفراء العودة."
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