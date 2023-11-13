بالصور- باريس هيلتون تحتفل بذكرى زواجها الثانية

ميرنا وليد - بيروت - نشرت عارضة الأزياء العالمية والممثلة الأميركية باريس هيلتون، مجموعة من الصور التي جمعتها بزوجها رجل الأعمال كارتر ريوم خلال حفل زفافهما، وذلك احتفالاً بالذكرى الثانية لزواجهما.

وكتبت باريس تعليقاً على الصور قائلة: "2021، كانت الساعة 11:11، وهو الوقت المفضل لدي في اليوم، والآن إنها ذكرى أحد أفضل أيام حياتي، وذكرى سنوية سعيدة يا حبي".

وأشارت باريس إلى أن وجود زوجها جعلها "الفتاة الأكثر حظا في العالم كل يوم"، وتمنت أن يبقى الحب يجمعهما دائماً.

وأضافت هيلتون "سعيدة جدا وممتنة لهذه الحياة الجميلة التي نبنيها معا".

يذكر أن باريس كانت قد تزوجت من كارتر، في حفل زفاف أسطوري، في لوس أنجلوس، حضره عدد كبير من المشاهير.

وكشفت هيلتون أنها ارتدت خلال حفل الزفاف 6 فساتين، على الرغم من أنها كانت تمتلك 45 فستان، تلقتهم جميعا من مصممي أزياء حول العالم بمناسبة يومها الخاص.





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