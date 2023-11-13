ميرنا وليد - بيروت - حضرت الممثلة المصرية داليا البحيري زفاف ابنة شقيقتها دينا، فريدة عصام زعتر من مهاب محمد البنهاوي.

وحضر الحفل مجموعة من السفراء والمستشارين القضائيين والفنانين، وذلك في أحد فنادق القاهرة الجديدة.

وكانت داليا برفقة زوجها حسن سامي وابنتهما قسمت، ومن بين مشاهير الفن الذين حضروا أحمد فريد، خالد سرحان، مصطفى قمر، ومصمّم الأزياء هاني البحيري.

مع الإشارة أن فستان العروس بتوقيع هاني البحيري وأيضاً فستاني دينا البحيري وخالتها داليا البحيري.

وأحيا حفل الزفاف الفنانين المصريين مصطفى قمر ومحمود العسيلي والراقصة الروسية ديانا .

كانت هذه تفاصيل خبر هكذا أطلت داليا البحيري في زفاف إبنة شقيقتها .. ومصطفى قمر ومحمود العسيلي يحييان الحفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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