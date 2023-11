GRAMMY 2024| ثلاث فئات موسيقية جديدة في الدورة الـ 66

ياسر رشاد - القاهرة - تتضمن جوائز GRAMMY 2024، فئات موسيقية وغنائية جديدة في دورتها الـ66، بهدف تسليط الضوء على أشكال موسيقية أكثر تجددًا وتنوعًا.

جاءت الـ 3 فئات الجديدة في GRAMMY 2024، كالآتي: أفضل أداء موسيقي أفريقي، أفضل ألبوم جاز بديل، وأفضل تسجيل لرقصة البوب، وفقاً للرئيس التنفيذي لأكاديمية التسجيل هارفي ماسون جونيور

وجاءت قائمة ترشيحات GRAMMY 2024، كالآتي:

تسجيل العام

Worship: جون باتيست

Not Strong Enough: بويغينيوس

Flowers: مايلي سايرس

?What Was I Made For (من فيلم Barbie): بيلي إيليش

On My Mama: فيكتوريا مونيت

Vampire: أوليفيا رودريغو

Anti-Hero: تايلور سويفت

Kill Bill: إس زد إيه (SZA)

ألبوم العام

World Music Radio: جون باتيست

The Record: بويغينيوس

Endless Summer Vacation: مايلي سايرس

Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd: لانا ديل ري

The Age of Pleasure: جانيل موناي

Guts: أوليفيا رودريغو

Midnights: تايلور سويفت

SOS: إس زد إيه (SZA)

أغنية العام

A&W: جاك أنتونوف، لانا ديل ري، وسام ديو

Anti-Hero: جاك أنتونوف، وتايلور سويفت

Butterfly: جون باتيست، ودان ويلسون

Dance the Night: كارولين أيلين، دوا ليبا، مارك رونسون، وآندرو وايت

Flowers: مايلي سايرس، غريغوري ألداي هاين، ومايكل بولاك

Kill Bill: روب بيسيل، كارتر لانغ، وسولانا روي

Vampire: دانييل نيغرو، وأوليفيا رودريغو

?What Was I Made For (من فيلم Barbie): بيلي إيليش

أفضل فنان جديد

غريسي أبرامز

فريد أغين

آيس سبايس

جيلي رول

كوكو جونز

نواه كاهان

فيكتوريا مونيت

ذا وور آند تريتي

منتج العام، غير كلاسيكي

جاك أنتونوف

ديرنست "ديميل" إميل الثاني

هيت- بوي

ميترو بومين

دانييل نيغرو

كاتب أغاني العام، غير كلاسيكي

إدغار باريرا

جيسي جو ديلون

شاين مكأنالي

ثيرون توماس

جاستن ترانتر

أفضل أداء منفرد للبوب

Flowers: مايلي سايرس

Paint the Town Red: دوجا كات

?What Was I Made For (من فيلم Barbie): بيلي إيليش

Vampire: أوليفيا رودريغو

Anti-Hero: تايلور سويفت

أفضل أداء لثنائي/ مجموعة البوب

Thousand Miles: مايلي سايرس مع براندي كارلايل

Candy Necklace: لانا ديل ري مع جون باتيست

Never Felt So Alone: لابرينث مع بيلي إيليش

Karma: تايلور سويفت مع آيس سبايس

Ghost in the Machine: إس زد إيه مع فويب بريدغرز

أفضل ألبوم للبوب

Chemistry: كيلي كلاركسون

Endless Summer Vacation: مايلي سايرس

Guts: أوليفيا رودريغو

Subtract: إد شيران

Midnights: تايلور سويفت