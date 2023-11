شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حفل عيد ميلاد ليوناردو دي كابريو برفقة حبيبته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل نجم هوليوود ليوناردو دي كابريو بعيد ميلاده التاسع والأربعين أول أمس السبت من خلال استضافة حدث مليء بالنجوم في بيفرلي هيلز وكان نجم الفيلم الجديد The Killers of the Flower Moon برفقة صديقته عارضة الأزياء فيتوريا سيريتى البالغة من العمر 25 عامًا.



ليونارديو وحبيبته عارضة الازياء

وحضر حفل عيد ميلاد الممثل العديد من المشاهير، بما في ذلك جاى زى، وبيونسيه، وسنوب دوج، وتوبي ماجواير، وتايكا وايتيتي، وأكسل روز، وليل واين.

وفقًا لمجلة People Magazine، قام الزوجان بالتفاعل مع الحاضرين حيث كشف مصدر للمجلة أن "ليوناردو وسيريتي كانا حنونين ويقبلان بعضهما طوال الليل".

وتابع المصدر أن نجم عيد الميلاد ظل محور الاهتمام طوال الحفل، وفي وقت ما، قام أصدقاؤه بحملة في جميع أنحاء الغرفة، واستمر الحفل حتى وقت متأخر من الليل، وبقى بعض الضيوف حتى الساعة 4 صباحًا.

أثار ليوناردو، الذى يشتهر بمواعدة فتيات تقل أعمارهن عن 25 عامًا، شائعات رومانسية لأول مرة مع العارضة فى أغسطس الماضي حيث تم رصدهما يقضيان الوقت معًا فى سانتا باربرا، كاليفورنيا.

وجاءت احتفالات عيد ميلاد الممثل في أعقاب إطلاق فيلمه الأخير Killers of the Flower Moon، والذي يُعرض في دور العرض منذ 20 أكتوبر 2023.