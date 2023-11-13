شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى في عيد زواجه الـ 50: كم أفتقدك يا أعظم حبيبة وزوجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر النجم محمد صبحى، عن افتقاده الشديد لزوجته الراحلة في عيد زواجهما الـ 50، ونشر صورة لهما عبر حسابه على فيس بوك.

وكتب محمد صبحى، قائلا:"زوجتي الحبيبة الغالية نيفين ده كان آخر بوست احتفالنا بعيد زواجنا قبل رحيلك واليوم ١٣ نوفمبر عيد جوازنا ال ٤٣ قبل رحيلك واليوم الـ 50 حبيبتي ادعو لك في كل صلاة بالرحمة والمغفرة وأن يكافئك لخلقك وإيمانك وإنسانيتك كنتي أعظم حبيبة وزوجة وأم رائعة بعدك أصبح العالم في معظمه بلا اخلاق ولا إنسانية ولا وفاء حبيبتي كم احببتك وأفتقدك".



محمد صبحى

أحدث مسرحيات النجم محمد صبحى "عيلة اتعمل لها بلوك" وقد حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ وقت عرضها وتستمر في النجاح والإقبال الجماهيري رافعة لافتة كامل العدد .

"عيلة اتعمل لها بلوك "مسرحية كوميدية غنائية يقوم ببطولتها ويخرجها النجم الكبير محمد صبحي فارس المسرح العربي، وتشاركه البطولة الفنانة الجميلة وفاء صادق بمشاركة عدد من أعضاء فرقته "استوديو الممثل"، هم: كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليدا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل ، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف ، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان .