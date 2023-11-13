“فيلم دبّاح إن شاء الله”.. أحمد العوضي يروّج لـ”الأسكندراني” بطريقة مبتكرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روّج الفنان أحمد العوضي لأحدث أفلامه “الإسكندراني” الذي يقوم ببطولته مع الفنانة زينة، بطريقة جديدة ومبتكرة، استغل فيها مهارته في الفنون القتالية.

ونشر العوضي عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو من كواليس تصوير أحد المشاهد ظهر فيه وهو ينازل أحد الأشخاص في لعبة الكيك بوكس، حيث كان يؤدي حركات تكشف عن مهارته وإتقانه للعبة.

وعلّق العوضي على الفيديو قائلاً: “الإسكندراني فيلم دبّاح إن شاء الله يليق بكل إخواتي”.

يُذكر أن فيلم “الإسكندراني” يعود به المخرج خالد يوسف إلى السينما بعد غياب أكثر من أربع سنوات، منذ أن قدّم فيلمه الأخير “كرما”.

ويشارك أحمد العوضي في بطولة “الإسكندراني” عدد من النجوم، بينهم: زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، رحاب الجمل، محمود حافظ، ومحمد صلاح آدم. وهو مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

وفي جانب آخر، أعلن أحمد العوضي عن تعاقده على مسلسل “حق عرب” لموسم رمضان 2024، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.