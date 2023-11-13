علا غانم: “لا أمانع في تقديم سيرتي الذاتية”.. وهذا ما وعدت به الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة علا غانم عن مشاركتها إلهام شاهين في فيلم جديد جارٍ التحضير له حالياً، وعبّرت عن سعادتها الكبيرة بالتعاون معها، إلى جانب حديثها عن مشاركتها في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

وقالت علا في تصريحات إعلامية: “أنا بموت في إلهام شاهين وأي حاجة معاها هعملها على طول، وفي فيلم بيتكلم عن المرأة وعلاقتها بجوزها ولسه بيتكتب ولكن المنتج اتكلم معانا علشان ياخد موافقات مبدئية”.

أما عن تفاصيل مشاركتها في الموسم الرمضاني المقبل 2024، فقالت علا غانم: “في أكتر من عمل معروض عليَّ، ولكن أنا بوعد الجمهور إني هكون ضيفة خفيفة عليهم في رمضان”.

كما أكدت علا أنها لا تمانع في تقديم سيرتها الذاتية ومشوارها من خلال عمل فني، قائلةً: “معروض عليَّ أقدم مشواري الفني وحياتي في عمل فني، ولو هيتكتب بشكل يليق وفيه كل التفاصيل، أنا مش هبخل على جمهوري أبداً أن نعمل حدوتة حقيقة”.

وول فترة غيابها عن الجمهور لسبع سنوات، علّقت علا غانم قائلةً: “أنا بعدت سبع سنين وكنت عايزة أحس بحب الجمهور ليا، خاصة إني من الممثلين اللي قليل أوي حد يقولي برافو علشان خايفين أن ده يأثر على أدائي كممثلة، عايزين يحتفظوا بيا كممثلة، ورد فعل الجمهور فاق توقعاتي وكنت فاكرة إني لما هبعد أعمالي هتبعد معايا، ولكن مفيش شهر بيعدّي إلا وعمل بيتعرض على الشاشة، وده بيدل على أن الجمهور بيحبني، وأنا حقيقي مقدّرة حب الجمهور وأوعده أن اللي جاي أحسن كتير.