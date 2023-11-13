عمرو دياب يستأنف نشاطه الفني.. وهذا ما أعلنه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عاد الفنان عمرو دياب إلى نشاطه الفني بعد توقفٍ وإلغاء لكل حفلاته خلال الفترة الماضية بسبب الأحداث الدامية في غزة.

وأعلن “الهضبة” عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام” عن إحيائه حفلاً جديداً في دبي، وذلك بعد تأجيله من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بسبب أحداث غزة وتضامناً مع الفلسطينيين.

ونشر عمرو مقطع فيديو من حفلاته، وعلّق عليه بقوله: “حفلة عمرو دياب تعود من جديد في دبي يوم السبت الموافق 18 نوفمبر”.

كما أكد “الهضبة” عن التبرع بجزء من عائد الحفل قائلاً: “في إطار حملة “تراحم من أجل غزة”، سيتم التبرع بجزء من العائدات لجمعية الهلال الأحمر لدعم مهمتها في تقديم المساعدات لأطفال غزة وأسرهم”.

وكانت الشركة المنظّمة لحفل عمرو دياب في دبي قد أعلنت منذ فترة عن تأجيله، حيث أصدرت بياناً جاء فيه: “تم تأجيل الحفلات الغنائية التي كانت مقررة نهاية هذا الأسبوع، وهذه الحفلات تشمل حفل عمرو دياب، حفل شان بوول، وحفل تي آي”.

وأضاف البيان: “سنتعاون في الأيام المقبلة مع جميع الأطراف المعنيين، بمن في ذلك إدارات الفنانين ومنظمو الحفلات، من أجل اختيار تواريخ جديدة لهذه الحفلات، كما ستظل التذاكر التي تم شراؤها للتواريخ الأصلية صالحة، وسنعلن المزيد من المعلومات حول سياسة نقل التذاكر، وخيارات استرداد المبلغ في وقت قريب”.

وتعد “يا قمر” آخر الأغاني التي أصدرها عمرو دياب، وغنّاها في أحد الأفراح، وهي من كلمات مصطفى حدوته، ومن المقرر عرضها على المنصات الموسيقية.