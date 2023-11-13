خطفت الأنظار بصورها.. شمس من الأهرامات: “ياه على الجمال”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خطفت النجمة شمس الكويتية الأنظار بأحدث صورها في رحلة سياحية إلى أهرامات الجيزة خلال تواجدها في مصر.

وحققت صور شمس تفاعلاً كبيراً من المتابعين، حيث ظهرت في لقطات عفوية وهي تستمتع بوقتها في الأهرامات، وأرفقت الصور بتعليق كتبت فيه: “يااه على جمال الأهرامات… أوقات لا تُنسى حبايبي في قلب الصحراء المصرية”.

على صعيد آخر، كانت الفنانة شمس قد أعلنت مؤخراً عن استعدادها لإطلاق عطر جديد يحمل اسم “باي شمس – By Shams” قريبًا، بالشراكة مع شركة “سمرايز – Symrise” الألمانية، وشركة “استر – Ester” السويسرية، الرائدتين في عالم العطور منذ أكثر من 200 سنة حول العالم.

وعبّرت شمس عن سعادتها بهذه الشراكة ووصفتها بـ”مشروع العمر”، إذ تقدّم أوّل عطر فريد من نوعه في التاريخ، وهو عطر مختلف بمعانيه يحمل شعار “ندِلِك عليه”، ستكشف عن كافة تفاصيله في الأيام المقبلة.

وتواصل شمس حصد نجاح أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية “عايزة بحر” التي حققت أكثر من 1.5 مليون مشاهدة خلال شهر من صدورها على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.