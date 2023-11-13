فريدة سيف النصر تثير الجدل بما قالته عن الفنانات وعمليات التجميل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّهت الفنانة فريدة سيف النصر كلاماً ساخراً للأشخاص الذين يبالغون بعمليات التجميل والتي تغيّر ملامحهم بالكامل.

وعبّرت فريدة خلال مداخلة تلفزيونية مع برنامج “تفاصيل” عن رأيها بعمليات التجميل قائلةً: “لما بتقدمي كل حاجه بحب بتحسي… لكن لما أنا أكون قاعدة ومصفرة وأقول فلانة عاملة… طيب ما فلانة أصغر منك، وأروح أعمل أبر ونفخ وشدّ ومط في وجهي علشان أبقى حلوة وفي الآخر وجهي يتشوّه. فيه إيه مالكم”.

ولفتت الممثلة المصرية إلى أن الفنانات شادية وهند رستم وصباح جميلات للغاية وحافظن على ملامحهن من دون تجميل، وأضافت: “أرفض الخضوع لعمليات تجميل لأن ملامحي لا تزال على طبيعتها وأنا راضية بشكلي”.

وأردفت فريدة سيف النصر بالقول: “هويدا بنت صباح كانت قمر بمناخيرها الكبيرة، ربنا بيعمل للإنسان شكل حلو لكن الإنسان بيروح يعمل حاجات في وجه مش حلوة وبيعرّض نفسه للخطر… نجلاء فتحي بتظهر بأسنانها بدون ما تعمل أسنان زي السيراميك في فمها وسعاد حسني كانت طالعة بوزنها الزايد وده عامل جاذبية ليها”.